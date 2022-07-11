Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу

|11 июля 2022
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Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступили в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытие всех курилок в помещениях на предприятиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Закон приравнивает электронные сигареты к обычным. Согласно документу, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:
Кроме того, запрещается курение в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
Отметим, сейчас действует норма о возможности обустройства мест для курения: в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.
Курение табачных изделий в местах, где это запрещено законом предусматривает штраф 51-170 грн. В случае повторного в течение года нарушения штраф составляет 170-340 грн.
За размещение пепельниц, кальяна или курения предусмотрен штраф:
Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.
В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.
Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляла 5,56 млн человек.
Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1% до 28,3%.
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• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
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• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
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• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
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• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
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• В Славянске прекращено движение электротранспорта
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• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
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Нормы очередного закона против курильщиков в Украине вступили в силу с 11 июля. Среди них запрет электронных сигарет и кальянов в помещениях и общественных местах и закрытие всех курилок в помещениях на предприятиях.