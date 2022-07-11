Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование

В июне украинцы перевели на помощь армии на счет в Национальном банке полмиллиарда гривень, что значительно меньше, чем в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные НБУ.

Сумма пожертвований в июне снизилась втрое по сравнению с маем и в 12 раз по сравнению с первыми днями после вторжения РФ в феврале.

Так, за последнюю неделю февраля на счет ВСУ было переведено 6 миллиардов гривень.

Определенную долю этой суммы составляли "ковидные" средства – 1000 гривень от государства, получаемые вакцинированными от COVID-19 гражданами.

В марте украинцы задонатили армии рекордную сумму – 8,1 миллиарда гривень. С тех пор сумма поступлений на счета ВСУ только уменьшалась. Всего за более 4 месяцев после начала полномасштабной войны украинцы перевели в поддержку армии 19,6 млрд гривен.

Уменьшение сумм донатов можно объяснить как усталостью украинцев от войны и общим уменьшением доходов, так и донатами на другие масштабные волонтерские или государственные инициативы в помощь армии: UNITED24, "Вернись живым" Тараса Чмута, благотворительный фонд Сергея Притулы.