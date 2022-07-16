Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство

|16 июля 2022
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Студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за второй семестр, будут освобождены от этих выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.
Он рассказал, что решение уже принял Кабинет министров Украины. Согласно ему, государство погасит задолженности для студентов-контрактников, а также освободит от выплат студентов, которые ранее находились в оккупации или блокировании, и не смогли выплатить долг за обучение.
"Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, которые имели задолженность за второй семестр обучения" , - сообщил министр.
По словам Шкарлета, от уплаты задолженности за второй семестр учебного года уже освободили более 13 тысяч студентов.
Соответствующее решение было принято в связи с возникшими проблемами выплат зарплат педагогам, которые недополучали средства из-за задолженности по контрактам от студентов.
Для того чтобы урегулировать ситуацию, МОН планирует компенсировать расходы учреждений высшего образования, которые относятся к сфере управления министерства.
Так, правительство выделит более 86 млн гривен для дальнейшего направления этих средств заведениям высшего образования.
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11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
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• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
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7 июля 2022
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• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
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• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
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Комментарии к статье «Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство»
Студенты-контрактники, которые из-за пребывания в районе боевых действий или в оккупации задолжали университетам средства за второй семестр, будут освобождены от этих выплат.