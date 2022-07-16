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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
16 июля 2022 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На тлі мобілізації та видачі повісток чоловікам у громадських місцях у ЗСУ вкотре роз'яснили порядок мобілізації.

За словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянинові України в будь-якому місці, яке не заборонене законом, не означає миттєвий призов до армії. Воно необхідне насамперед для того, щоб людина стала на військовий облік.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр із посиланням на відеороз'яснення Горбача.

"У 90% і навіть більше - це зовсім не так. Цей порядок денний насамперед вручається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров'я і, можливо, потім за необхідності вже закликати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.

Представник ЗСУ також спростував думку, що повістки можуть вручати як покарання, наприклад, за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці не можуть видати документ, який гарантує швидкий заклик громадянина – це можливо лише після уточнення даних та проходження медогляду.

Він додав, що вручення повістки можливе у будь-якому місці, де це не заборонено законом. Начальники центрів комплектування самі обирають місця, де можна з більшою ймовірністю зустріти потенційних призовників та виконати завдання щодо набору людей до лав ЗСУ, у тому числі вести облік військовозобов'язаних та збирати актуальну інформацію про них.

Вручити повістку може не лише представник центру комплектування, а й глави ОТГ, роботодавці (керівники організацій) та співробітники уповноважених структур, таких як Нацполіція.

Зазвичай військові частини укомплектовують за територіальним принципом залежно кількості людей у ​​регіонах. Насамперед до армії забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців.

"Комплектування військових частин здебільшого відбувається за територіальним принципом, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних фахівців немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", – пояснив Горбач.

Начальник Управління персоналу також наголосив, що оскільки у західних регіонах зараз перебуває набагато більше громадян, то й плани з комплектації у них більші.

"Якби кожен громадянин розумів відповідальність, яка зараз покладається на всіх нас, перейнявся нею та виконував усе, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати", - прокоментував Роман Горбач ситуацію з мобілізацією в Україні.

Він також нагадав, що мобілізація – це справа, яка не має добровільного підґрунтя, на законодавчому рівні – це військова служба на заклик. Добровільна служба – це служба за контрактом.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток»

На тлі мобілізації та видачі повісток чоловікам у громадських місцях у ЗСУ вкотре роз'яснили порядок мобілізації.

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