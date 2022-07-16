У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток

|16 июля 2022
|Просмотров: 50
|
На тлі мобілізації та видачі повісток чоловікам у громадських місцях у ЗСУ вкотре роз'яснили порядок мобілізації.
За словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянинові України в будь-якому місці, яке не заборонене законом, не означає миттєвий призов до армії. Воно необхідне насамперед для того, щоб людина стала на військовий облік.
Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр із посиланням на відеороз'яснення Горбача.
"У 90% і навіть більше - це зовсім не так. Цей порядок денний насамперед вручається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров'я і, можливо, потім за необхідності вже закликати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.
Представник ЗСУ також спростував думку, що повістки можуть вручати як покарання, наприклад, за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці не можуть видати документ, який гарантує швидкий заклик громадянина – це можливо лише після уточнення даних та проходження медогляду.
Він додав, що вручення повістки можливе у будь-якому місці, де це не заборонено законом. Начальники центрів комплектування самі обирають місця, де можна з більшою ймовірністю зустріти потенційних призовників та виконати завдання щодо набору людей до лав ЗСУ, у тому числі вести облік військовозобов'язаних та збирати актуальну інформацію про них.
Вручити повістку може не лише представник центру комплектування, а й глави ОТГ, роботодавці (керівники організацій) та співробітники уповноважених структур, таких як Нацполіція.
Зазвичай військові частини укомплектовують за територіальним принципом залежно кількості людей у регіонах. Насамперед до армії забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців.
"Комплектування військових частин здебільшого відбувається за територіальним принципом, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних фахівців немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", – пояснив Горбач.
Начальник Управління персоналу також наголосив, що оскільки у західних регіонах зараз перебуває набагато більше громадян, то й плани з комплектації у них більші.
"Якби кожен громадянин розумів відповідальність, яка зараз покладається на всіх нас, перейнявся нею та виконував усе, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати", - прокоментував Роман Горбач ситуацію з мобілізацією в Україні.
Він також нагадав, що мобілізація – це справа, яка не має добровільного підґрунтя, на законодавчому рівні – це військова служба на заклик. Добровільна служба – це служба за контрактом.
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
— 16 июля 2022 —
Студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за другий семестр, будуть звільнені від цих виплат.
— 14 июля 2022 —
США будут в первую очередь поставлять Украине помощь, за которую Киеву не придется возвращать средства, почле чего последуют поставки в рамках ленд-лиза. Об этом Белый дом сообщает в ответ на запрос "Голоса Америки".
— 14 июля 2022 —
Украинские дипломаты договорились с правительством Франции и федерацией французских промышленников MEDEF о важной инфраструктурной помощи для Украины. Французы передадут Украине 36 легкосборных мостов взамен разрушенным. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
— 14 июля 2022 —
В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что с октября на военный учет женщины будут становиться по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ГШ на своей странице в Фейсбуке.
Приветствую, гость! Вход
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток»
На тлі мобілізації та видачі повісток чоловікам у громадських місцях у ЗСУ вкотре роз'яснили порядок мобілізації.