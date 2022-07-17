Оборудование для предприятий общепита

На предприятиях общественного питания используется специальная техника, во многом отличающаяся от бытовой. К примеру, оборудование для школьной столовой характеризуется широким набором функций и высокой производительностью.

Оборудование для приготовления пищи

Это, прежде всего, плиты газовые и электрические. Меню предприятий общепита по большей части состоит из горячих блюд. Поэтому плиты остаются главным атрибутом профессиональных кухонь.

На них можно готовить блюда различными способами. Оборудование задействуется во многих технологических процессах. Плиты для общепита характеризуются повышенной мощностью конфорок и духовки, надежностью. Они рассчитаны на интенсивное использование. Такая техника может непрерывно работать по 8 часов и больше. Для подключения подобным приборам требуется выделенная электросеть.

Жаровые и пекарские шкафы также устанавливаются на предприятиях общепита. В таких шкафах также можно разогревать пищу, поддерживать заданную температуру блюд длительное время. Шкаф подобного типа позволяет:

Изготавливать выпечку.

Готовить супы.

Готовить гарниры.

Изготавливать закуски.

Кроме того, в технике этого типа можно производить разморозку продуктов.

Оборудование для ухода за посудой и кухонными принадлежностями

Ушли в прошлое те времена, когда для мытья посуды приходилось нанимать несколько сотрудников. Современные посудомоечные машины способны за короткий срок справляться с мытьем большого количества комплектов тарелок, столовых приборов, стаканов и т. д.

Моечный цикл производственного оборудования, в отличие от бытового, максимально короткий. Поэтому в пиковую посещаемость посетителям не придется долго ждать заказ из-за того, что нет чистых тарелок.

Устройства изготовлены из прочных комплектующих, поэтому рассчитаны на длительный срок эксплуатации. К тому же в них можно мыть посудные комплекты при максимально высокой температуре. Это способствует уничтожению болезнетворных бактерий.

Холодильники

Холодильное оборудование для столовых, кафе, баров также имеет специфическую конструкцию. Оно рассчитано на большой объем продуктов. В нем создаются максимально подходящие условия для различных разновидностей блюд и напитков.

Такое оборудование характеризуется экономичным энергопотреблением, пониженным уровнем шума, наличием дополнительных функций.