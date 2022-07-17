Оборудование для предприятий общепита

|17 июля 2022
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На предприятиях общественного питания используется специальная техника, во многом отличающаяся от бытовой. К примеру, оборудование для школьной столовой характеризуется широким набором функций и высокой производительностью.
Это, прежде всего, плиты газовые и электрические. Меню предприятий общепита по большей части состоит из горячих блюд. Поэтому плиты остаются главным атрибутом профессиональных кухонь.
На них можно готовить блюда различными способами. Оборудование задействуется во многих технологических процессах. Плиты для общепита характеризуются повышенной мощностью конфорок и духовки, надежностью. Они рассчитаны на интенсивное использование. Такая техника может непрерывно работать по 8 часов и больше. Для подключения подобным приборам требуется выделенная электросеть.
Жаровые и пекарские шкафы также устанавливаются на предприятиях общепита. В таких шкафах также можно разогревать пищу, поддерживать заданную температуру блюд длительное время. Шкаф подобного типа позволяет:
Кроме того, в технике этого типа можно производить разморозку продуктов.
Ушли в прошлое те времена, когда для мытья посуды приходилось нанимать несколько сотрудников. Современные посудомоечные машины способны за короткий срок справляться с мытьем большого количества комплектов тарелок, столовых приборов, стаканов и т. д.
Моечный цикл производственного оборудования, в отличие от бытового, максимально короткий. Поэтому в пиковую посещаемость посетителям не придется долго ждать заказ из-за того, что нет чистых тарелок.
Устройства изготовлены из прочных комплектующих, поэтому рассчитаны на длительный срок эксплуатации. К тому же в них можно мыть посудные комплекты при максимально высокой температуре. Это способствует уничтожению болезнетворных бактерий.
Холодильное оборудование для столовых, кафе, баров также имеет специфическую конструкцию. Оно рассчитано на большой объем продуктов. В нем создаются максимально подходящие условия для различных разновидностей блюд и напитков.
Такое оборудование характеризуется экономичным энергопотреблением, пониженным уровнем шума, наличием дополнительных функций.
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• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
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