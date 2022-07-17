|17 июля 2022
|Просмотров: 59
|
Строковик Національної гвардії України, якому 19 років збив з ПЗРК «Ігла» вже шостий ворожий літак «СУ-25». Про це повідомляє Національна гвардія України.
«Строковик Національної гвардії України, якому лише 19 років, зараз виконує бойові завдання захищаючи українське небо на Запорізькому напрямку та нещадно б’є ворога у повітрі разом зі своєю вірною «подружкою» ПЗРК «Ігла», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Нацгвардієць, якого в соцмережах українці вже прозвали "Запорізьким месником", знову відзначився влучним пострілом.
«Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією «сушкою»!», - зазначається в повідомленні.
Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків «СУ-25» та одна крилата ракета окупантів.
«Мене стали так називати після того, як я знищив три літаки. В принципі мені подобається, моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім», – зазначає боєць.
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
— 17 июля 2022 —
Понад 4,4 тисячі роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.
— 17 июля 2022 —
На предприятиях общественного питания используется специальная техника, во многом отличающаяся от бытовой. К примеру, оборудование для школьной столовой характеризуется широким набором функций и высокой производительностью.
— 17 июля 2022 —
На всій території України зберігається загроза ракетних ударів, тому варто неодмінно дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Це стосується й учасників дорожнього руху.
— 16 июля 2022 —
На тлі мобілізації та видачі повісток чоловікам у громадських місцях у ЗСУ вкотре роз'яснили порядок мобілізації.
Приветствую, гость! Вход
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
• Украинский Альфа-Банк сменит название
8 июля 2022
• Стало известно, когда Ломаченко готов провести следующий бой
• Переселенцев нельзя выселять, речь может идти только о предоставлении другого жилья - Верещук
7 июля 2022
• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
• Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
• Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за войны в Украине
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25»
Строковик Національної гвардії України, якому 19 років збив з ПЗРК «Ігла» вже шостий ворожий літак «СУ-25». Про це повідомляє Національна гвардія України.