Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня

Законопроект №7546, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги має шанси бути розглянутим Верховною Радою до кінця липня або на початку серпня.

Таку думку журналісту УНН висловив член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, народний депутат Володимир Арешонков.

"Він має пройти через комітет ВР - комітет правоохоронної діяльності. Найближче засідання комітету планується десь на наступному тижні. Можливо порядок денний сформується, враховуючи, що він формується в останні дні, але я думаю ми будемо його розглядати на комітеті. Після того він готується на слухання у сесійній залі. Якщо, наприклад, на наступному тижні законопроект пройде комітет, то десь через тиждень буде готовий до розгляду в сесійній залі", - розповів Арешонков.

Нардеп зазначив, що законопроект може бути розглянутим у Раді в кінці липня або на початку серпня.

"Мені здається, що він потрібен, тому ми будемо робити все, щоб якомога швидше все юридично розглянути, щоб законопроект пішов у сесійну залу. Тому думаю, що до кінця місяця він має шанси бути розглянутим", - сказав Арешонков.

Нардеп вважає, що законопроект актуальний і його ідея важлива.

"Останні дні підтверджують, що потужні удари йдуть по цивільним об'єктам. Мені здається, що він має всі шанси бути позитивно розглянутим в комітеті. Я там не бачу проблем", - зазначив Арешонков.