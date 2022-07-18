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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
18 июля 2022 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Яворівський пиріг.

Традицію приготування яворівського пирога, мистецтво виготовлення різдвяної звізди села Мацькович та практику приготування сахновщинського короваю офіційно визнали елементами нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Не тільки борщ! Традиція приготування яворівського пирога, мистецтво виготовлення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацькович та практики приготування сахновщинського короваю – також офіційно визнані елементами нематеріальної культурної спадщини України!" – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

1 липня елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.

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Комментарии к статье «Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України»

Традицію приготування яворівського пирога, мистецтво виготовлення різдвяної звізди села Мацькович та практику приготування сахновщинського короваю офіційно визнали елементами нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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