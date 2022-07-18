Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України

— 18 июля 2022 —

Законопроект №7546, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги має шанси бути розглянутим Верховною Радою до кінця липня або на початку серпня.

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