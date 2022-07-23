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Бездумная исполнительность

Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
23 июля 2022 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ринок праці оживає – кількість вакансій збільшується. УНН попросив розповісти про ситуацію аналітиків сайту пошуку роботи Work.ua.

Станом на 21 липня 2022 на сайті Work.ua 37 279 актуальних вакансій. Щомісяця їх кількість зростає. Ринок праці поступово відновлюється. Якщо подивитись на ситуацію по містам, то бачимо, що кількість нових вакансій зростає. Проте кількість нових резюме дещо знизилась у зв'язку з літнім сезоном, розповідають аналітики. 

«Спостерігаємо сезонне зниження кількості відгуків на стороні шукачів. Зокрема, з 25 червня і до 20 липня відбулось зниження — з 77 до 62 відгуків на одну вакансію», - кажуть аналітики.

Середня зарплата по Україні знаходиться на рівні: за вакансіями — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. У Києві зарплати трохи вищі від ринку і за вакансіями, і за резюме у порівнянні з іншими містами. Загалом же, коливання зарплат у містах відбувається в рамках +/- 5%, що є незначним.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України»

Ринок праці оживає – кількість вакансій збільшується. УНН попросив розповісти про ситуацію аналітиків сайту пошуку роботи Work.ua.

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