|30 июля 2022
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Станом на 1 липня 2022 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості). На другом місці тепер 200-гривеневі банкноти (24,5%), які останніми роками були найбільш поширеними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ) у Facebook.
"Така зміна відбулася через зростання попиту на цей номінал банкнот (500 гривень), а також збільшення обсягів вилучення з обігу банкнот номіналом 200 гривень, зокрема старого дизайну", - йдеться в повідомленні.
Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу), а найменше - монет номіналом 10 гривень (0,8%).
За даними НБУ, на одного жителя України припадало: 72 банкноти та 166 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року - 71 та 162 шт. відповідно).
Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 липня 2022 року, становила 674 млрд гривень, що на 46,4 млрд грн або на 7,4% більше, ніж на початку 2022 року (627,6 млрд гривень). Зокрема: майже 3 млрд шт. банкнот на загальну суму 668,7 млрд гривень, а також майже 14,1 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,1 млрд гривень.
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• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
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17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
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• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
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Станом на 1 липня 2022 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (24,9% від загальної кількості). На другом місці тепер 200-гривеневі банкноти (24,5%), які останніми роками були найбільш поширеними.