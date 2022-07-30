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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
30 июля 2022 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", - написав він.

Як зазначив Данилишин, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. "В даних умовах це виправданий крок", - додав він.

Голова Ради НБУ вважає, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".

Данилишин зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.

"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", - написав він.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси»

НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.

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