Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси

|30 июля 2022
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НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.
"Національний банк вважає, що розхитування ситуації з готівковим курсом під час війни задля отримання додаткової маржі в сегменті, де купує валюту населення, є неприпустимим", - написав він.
Як зазначив Данилишин, з метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. "В даних умовах це виправданий крок", - додав він.
Голова Ради НБУ вважає, що "жодних підстав для валютної паніки нині немає, ситуація поступово нормалізується, баланси вирівнюються".
Данилишин зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.
"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", - написав він.
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• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
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16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
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Комментарии к статье «Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси»
НБУ в умовах війни зацікавлений в дисципліні на валютному ринку, дотриманні норм валютного законодавства та регуляторних актів. Цим було викликано останнє рішення НБУ щодо обмінних пунктів.