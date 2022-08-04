Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta

|4 августа 2022
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Міністерство цифрової трансформації веде переговори з Meta щодо блокування контенту, який розповідає правду про війну в Україні, однак нібито ображає росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в ефірі телемарафону.
"Ми з самого початку спілкуємося з корпорацією. Я зустрічався з віцепрезидентом по політиці, який комунікує з урядами, надсилав листи і багато проводив відеозустрічей. Ми наполягаємо на тому, щоб передивилася корпорація Meta політику щодо модерації контенту, тому що соціальні медіа створені, щоб розповідати в режимі реального часу про те, що відбувається в середовищі де ти проживаєш", - заявив Федеров.
Як відзначив міністр, сьогодні в Україні відбувається війна й світ повинен знати правду. Водночас алгоритми, які задіяні під час модерації важливо змінювати й адаптувати, аби уникати подібних випадків блокування.
"На сьогодні ми отримали можливість швидко розблоковувати медіа або блогерів. Високий відсоток розблокування, але цього недостатньо", - додає міністр.
Федоров направив листа до Meta з конкретними випадками блокування й попросив розібратися з тим, аби алгоритми компанії припинили це робити.
"Ми, бізнес, медіа і блогери запустили зараз певну кампанію, яка пов'язана з тим, щоб зупинити блокування і пришвидшити процес зміни алгоритмів і модерації контенту", - відзначив міністр.
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23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
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16 июля 2022
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• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
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Міністерство цифрової трансформації веде переговори з Meta щодо блокування контенту, який розповідає правду про війну в Україні, однак нібито ображає росіян.