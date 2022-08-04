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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
4 августа 2022 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У шкільній програмі зарубіжної літератури вирішили залишити творчість російських письменників, пов'язаних із Україною. Про це керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Уже підготовлено проект наказу про затвердження змін до всіх навчальних програм, документ найближчим часом має бути затверджено.

"Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною…якщо вони народилися, тривалий час жили в Україні чи відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість залишатиметься у навчальних програмах", - наголосив Кононенко.

Він сказав, що українські школярі продовжуватимуть вивчати творчість Миколи Гоголя, Володимира Короленка, повість Михайла Булгакова Собаче серце, роман Анатолія Кузнєцова Бабин Яр, роман Іллі Ільфа та Євгена Петрова 12 стільців.

Кононенко додав, що в оновленій програмі зарубіжної літератури не буде великої кількості нових творів.

"Коли ми розпочали вивчення зарубіжної літератури, то курс складався з дуже великої кількості літератури РФ - і класичної, і радянської. За роки незалежності України відсоткове співвідношення творів літератури РФ зменшувалося за рахунок включення до програми англійської, французької, іспанської, американської, східної. Слово "замість" тут не підходить - багато творів вивчаються на вибір. Якщо говорити зовсім про нове, то вивчатиметься австрійський письменник Йозеф Рот", - сказав чиновник.
По материалам: Корреспондент.net

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У шкільній програмі зарубіжної літератури вирішили залишити творчість російських письменників, пов'язаних із Україною. Про це керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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