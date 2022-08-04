Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН

|4 августа 2022
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У шкільній програмі зарубіжної літератури вирішили залишити творчість російських письменників, пов'язаних із Україною. Про це керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Уже підготовлено проект наказу про затвердження змін до всіх навчальних програм, документ найближчим часом має бути затверджено.
"Прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною…якщо вони народилися, тривалий час жили в Україні чи відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість залишатиметься у навчальних програмах", - наголосив Кононенко.
Він сказав, що українські школярі продовжуватимуть вивчати творчість Миколи Гоголя, Володимира Короленка, повість Михайла Булгакова Собаче серце, роман Анатолія Кузнєцова Бабин Яр, роман Іллі Ільфа та Євгена Петрова 12 стільців.
Кононенко додав, що в оновленій програмі зарубіжної літератури не буде великої кількості нових творів.
"Коли ми розпочали вивчення зарубіжної літератури, то курс складався з дуже великої кількості літератури РФ - і класичної, і радянської. За роки незалежності України відсоткове співвідношення творів літератури РФ зменшувалося за рахунок включення до програми англійської, французької, іспанської, американської, східної. Слово "замість" тут не підходить - багато творів вивчаються на вибір. Якщо говорити зовсім про нове, то вивчатиметься австрійський письменник Йозеф Рот", - сказав чиновник.
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• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
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18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
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У шкільній програмі зарубіжної літератури вирішили залишити творчість російських письменників, пов'язаних із Україною. Про це керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.