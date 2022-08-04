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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
4 августа 2022 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бійці Національної гвардії підняли прапор України над найвищою точкою окупованого Святогірська Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

"Бійці Нацгвардії підняли український прапор на найвищій точці Святогірська! Над найвищою точкою Святогірська замайорів Державний прапор України: гвардійці батальйону імені генерала Кульчицького нагадали загарбникам, що Святогірськ – це Україна! І що ми скоро повернемося на рідну землю. А окупанти і їхні посіпаки-колаборанти підуть за російським кораблем!" – йдеться в описі під відео.

Прапор встановлено на пам'ятнику революціонеру Артему, на цьому особливо наголошують нацгвардійці.

"Символічно, що пам'ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого прапора – символу державного суверенітету", – додають у Нацгвардії.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України»

Бійці Національної гвардії підняли прапор України над найвищою точкою окупованого Святогірська Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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