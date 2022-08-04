Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня

|4 августа 2022
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Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти", за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання — це підключення Wі-Fі", – розповів міністр.
Він додав, що Мінцифри вже отримало від телеком-бізнесу перші 2500 роутерів та 1000 модемів. Техніку відправлять до навчальних закладів.
"Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання", – додав Федоров.
Щоб отримати інтернет-обладнання представникам навчальних закладів необхідно заповнити онлайн-форму.
"Незабаром відкриємо публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки. Там кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам", – пообіцяв міністр.
Також він закликав провайдерів та великі компанії долучитися до цієї ініціативи.
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• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
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18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
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16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
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Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти", за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.