Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон

Громадяни Чехії пересилають на допомогу Україні суми у 1968 році, нагадуючи таким чином про вторгнення радянських військ до Чехословаччини у 1968 році, повідомило посольство України в Чехії.

"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії надходять десятки платежів від чеських друзів на суму 1968. Велике спасибі!", - йдеться в повідомленні.

У неділю у Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини у серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну у 2022 році.

Головною зіркою вечора буде український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав територіальної оборони.