Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%

Україна виконала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом майже на 70% і хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на цьому шляху, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа".

За її словами, Україна усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі, однак потребує розуміння, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в ЄС.

“Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків", - цитує Стефанішину “Укрінформ”.

При цьому вона додала, що Київ сподівається, що процедура не буде занадто бюрократичною.

“Звісно, ми як держава максимально демонструємо свою спроможність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хочемо, щоб політики, лідери ЄС скочували цей процес до бюрократії. Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу і України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за Угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба приймати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", - зазначила віцепрем'єр.

При цьому вона заперечила, що Україна таким чином намагається тиснути на ЄС, а просто хоче “забезпечити людям подальший сенс політичної діяльності".

За словами Стефанішоної, Україна сподівається, насамперед, на допомогу і роз'яснення щодо наступних кроків у розбудові можливостей і виховання нового покоління держслужбовців.

"Я дуже сподіваюся, що ми не почуємо нічого негативного від лідерів ЄС”, - додала вона.