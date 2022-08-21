"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

|21 августа 2022
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На сегодняшний день растет количество инфицированных коронавирусом, при этом наблюдается высокий процент госпитализированных – 40%. Это свидетельствует о том, что пациенты с легкой формой остаются без внимания украинской медицинской системы, а значит – оценить масштаб эпидемии сложно. Об этом в комментарии УНН сообщила доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Светлана Доан.
«Мы уже сейчас видим рост заболеваемости. Насколько она будет расти дальше – сказать трудно, но всегда осенний сезон сопровождается увеличением количества заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекцией. Если посмотреть по динамике, то еженедельно количество больных у нас увеличивается примерно на 40%. Но что меня беспокоит в этой ситуации – высокий процент госпитализированных, то есть тех, у кого тяжелая форма коронавирусной инфекции. За последние две недели около 40% госпитализаций. А это говорит о том, что с легкими формами не обращаются. А значит, мы не можем полностью оценить масштабы эпидемии, ведь пациенты с легкой формой остаются без внимания медицинских работников», – отметила эпидемиолог.
Чтобы способствовать снижению заболеваемости и защитить себя от течения заболевания в тяжелой форме, врач советует не игнорировать вакцинацию.
«Тем более вакцина есть. Я думаю, что на уровне страны будет принята вакцинация детей до 12 лет. Если есть первые две дозы, даже при условии, что вакцинация была год или больше, достаточно одной дозы. Вакцинальный комплекс нам не нужно повторять. Мы делаем дополнительную вакцинацию для того, чтобы быть уверенными в стопроцентной иммунной защите», – рассказала врач.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло на 35%.
21 августа 2022
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• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
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• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
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• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
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На сегодняшний день растет количество инфицированных коронавирусом, при этом наблюдается высокий процент госпитализированных – 40%. Это свидетельствует о том, что пациенты с легкой формой остаются без внимания украинской медицинской системы, а значит – оценить масштаб эпидемии сложно. Об этом в комментарии УНН сообщила доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Светлана Доан.