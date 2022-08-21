Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки

На тлі загострення ядерного шантажу з боку Росії, а також можливості застосування російськими військами хімічної зброї у територіальних громадах зміняться сигнали для різних видів загроз.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Тепер, у разі виникнення хімічної небезпеки, громадяни почують звук церковних дзвонів.

Сигналом виникнення радіаційної небезпеки стане дзвін на сполох.

А у разі оголошення евакуації пролунає звук гудка поїзда.

Зазначається, що у разі такого сигналу слід негайно включити радіо чи телевізор та чекати на оголошення подальшої інформації.

У відомстві також закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної та прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, з 2 серпня у застосунку "Повітряна тривога" з'явилося кілька нових видів сигналів тривоги, які сповіщатимуть про радіаційну та хімічну небезпеку, а також про вуличні бої.