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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
21 августа 2022 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На тлі загострення ядерного шантажу з боку Росії, а також можливості застосування російськими військами хімічної зброї у територіальних громадах зміняться сигнали для різних видів загроз.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Тепер, у разі виникнення хімічної небезпеки, громадяни почують звук церковних дзвонів.

Сигналом виникнення радіаційної небезпеки стане дзвін на сполох.

А у разі оголошення евакуації пролунає звук гудка поїзда.

Зазначається, що у разі такого сигналу слід негайно включити радіо чи телевізор та чекати на оголошення подальшої інформації.

У відомстві також закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної та прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, з 2 серпня у застосунку "Повітряна тривога" з'явилося кілька нових видів сигналів тривоги, які сповіщатимуть про радіаційну та хімічну небезпеку, а також про вуличні бої.
По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки»

На тлі загострення ядерного шантажу з боку Росії, а також можливості застосування російськими військами хімічної зброї у територіальних громадах зміняться сигнали для різних видів загроз.

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