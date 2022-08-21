Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки

|21 августа 2022
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На тлі загострення ядерного шантажу з боку Росії, а також можливості застосування російськими військами хімічної зброї у територіальних громадах зміняться сигнали для різних видів загроз.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Тепер, у разі виникнення хімічної небезпеки, громадяни почують звук церковних дзвонів.
Сигналом виникнення радіаційної небезпеки стане дзвін на сполох.
А у разі оголошення евакуації пролунає звук гудка поїзда.
Зазначається, що у разі такого сигналу слід негайно включити радіо чи телевізор та чекати на оголошення подальшої інформації.
У відомстві також закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної та прямувати до найближчого укриття.
Нагадаємо, з 2 серпня у застосунку "Повітряна тривога" з'явилося кілька нових видів сигналів тривоги, які сповіщатимуть про радіаційну та хімічну небезпеку, а також про вуличні бої.
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• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
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На тлі загострення ядерного шантажу з боку Росії, а також можливості застосування російськими військами хімічної зброї у територіальних громадах зміняться сигнали для різних видів загроз.