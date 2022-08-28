Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу

|28 августа 2022
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Новий навчальний рік 2022-2023 розпочнеться у непростий для України час, коли в країні запроваджено воєнний стан та діє загальна мобілізація.
Незважаючи на те, що вона передбачає призов до армії чоловіків віком від 18 до 60 років, навчальні заклади не спорожніють.
Українське законодавство запроваджує обмеження на мобілізацію учнів та працівників сфери освіти.
А саме, статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:
Крім того, після ухвалення закону №7272, цей список поповнився ще кількома категоріями.
Відповідно до нього, до переліку осіб, які не підлягають мобілізації, тепер включено учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти.
Тепер відстрочку від мобілізації можуть отримати:
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26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
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• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
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• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
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Новий навчальний рік 2022-2023 розпочнеться у непростий для України час, коли в країні запроваджено воєнний стан та діє загальна мобілізація.