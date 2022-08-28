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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
28 августа 2022 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Минобороны Украины показало в Twitter нового персонажа – Бавовнятка, которое ночью играет с огнем на базах, складах и аэродромах российских оккупантов.

"Бавовнятко – животное-призрак. Пушистый и непоседливый. Ночью Бавовнятко тихо приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", – говорится в сообщении https://twitter.com/DefenceU/status/1563547416648855552.

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Комментарии к статье «Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком»

Минобороны Украины показало в Twitter нового персонажа – Бавовнятка, которое ночью играет с огнем на базах, складах и аэродромах российских оккупантов.

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