Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?

Разработка мобильных приложений — перспективное направление на рынке информационных услуг. Все больше предпринимателей осознают необходимость создания собственной программы. Это не только возможность сделать бизнес ближе для постоянных клиентов, но и привлечь потенциальных пользователей.

Разработка мобильных приложений под ключ — распространенная услуга веб-студий, которые предлагают создать программу, заняться продвижением и технической поддержкой в дальнейшем. Разумеется, пакет «под ключ» будет разниться в зависимости от того, у кого вы решите заказать разработку мобильного приложения, но мы рассмотрим оптимальное решение, которое предлагает топовые компании в этой сфере.

Подготовительный этап разработки мобильного приложения

Чтобы понять, в чем особенность программы, необходимо сразу определиться для какой цели вы создаете продукт. Разработку мобильных приложений также можно разделить на несколько сфер, как и создание сайтов:

B2E — бизнес для сотрудников (вы создаете приложение, которое упрощает и оптимизирует процессы внутри вашего бизнеса);

B2B — бизнес для бизнеса (программа упрощает взаимодействие с постоянными клиентами, юридическими лицами, бизнес-партнерами);

B2C — бизнес для потребителя (продукт направлен на обычных потребителей).

Если ваша задача создать продукт B2E, то вам не нужно переживать про конкурентов. Вы должны задать вопрос себе и своим сотрудникам о том, какой функционал должен быть у программы. Для этого достаточно будет поработать с бизнес-аналитиком, который сначала изучит ваш запрос, потом поговорит с разработчиками, соберет это все в единую документацию. От этого документа будут отталкиваться при разработке мобильного приложения.

Если вы создаете B2B проект, то тут ситуация будет сложнее. Помимо того, что вам необходимо собрать данные у своих партнеров, вам нужно провести анализ рынка. Да, вы создаете программу для своих клиентов, но можете ли с уверенностью сказать, что никакой другой продукт уже не покрывает их запрос? Если нет, необходимо выяснить прямых и непрямых конкурентов, собрать данные и провести анализ.

Сложнее обстоят дела с B2C. Зачастую такой продукт создается, если у вас уже есть свой бизнес или планируете сделать мобильную программу таковым. Прежде всего необходимо определиться с тем, какую задачу будет решать ваш продукт, какую боль закрывать и какое преимущество предлагать. То есть главная цель создания мобильного приложения. Например, дать возможность слушать и читать книги с синхронизацией на всех устройствах. Затем мы анализируем конкурентов, которые уже покрывают эту задачу в данный момент. Обратите внимание: даже если вам кажется, что вы первые на рынке, с вероятностью в 99% это не так. Другие программы могут не прямо, а косвенно покрывать запросы ваших пользователей. При анализе конкурентов мы собираем не только их перечень, слабые и сильные стороны. Необходимо копнуть глубже: почитать комментарии реальных пользователей, посмотреть, что они хотели бы видеть у ваших конкурентов. Но это не значит, что сразу нужно эту функцию добавить в ваш стейк. Проанализируйте все собранные данные и выделите то, что будет иметь смысл именно для вас.

Проектирование мобильного приложения

Когда анализ готов, желаемый функционал озвучен, а данные собраны, можно приступать к проектированию и формированию ТЗ. Чем отличается проектирование от сбора желаемых возможностей будущей программы? По сути создается два документа: сначала клиент озвучивает функционал, а потом готовится ТЗ. Между этими двумя документами бизнес-аналитик работает с командой разработчиков. Каждая функция рассматривается через призму длительности, стоимости, сложности и важности для проекта. Вместе с разработчиками и клиентами определяется приоритетность каждой функции, а также указывается, каким будет MVP (минимально жизнеспособный продукт).

Насколько необходим MVP? Конечно, всем хочется сразу запустить готовый, крутой, эффективный продукт. Однако, на практике не всегда происходит так, как нам хочется. К этому нужно быть готовым. MVP — не является обязательным условием разработки, но это гарантия того, что вы не утонете в стремлении к идеальному продукту. К тому же, публикация MVP позволит почти на берегу определить реакцию реальных пользователей на программу.

Итак, формирование ТЗ. Техническое задание — это главная документация, которая станет ориентиром для каждого участника проекта. Помимо функционала, там указываются пожелания к дизайну, определяется будет это нативное или кроссплатформенное приложение, фиксируется целевая аудитория. Конечно, на каждом этапе разработки мобильного приложения к этому документу будут возвращаться, возможно вноситься правки, но это фундамент успешного создания программы.

Этапы разработки мобильного приложения

Теперь переходим к самому сложному — сборке программы. Стоимость разработки мобильного приложения меняться может, а вот ее основные этапы нет. За историю существования мобильных приложений и их создания, уже сложилась традиция того, как создается продукт. Всего есть четыре активных этапов разработки мобильного приложения:

Прототипирование — очень важная часть разработки мобильного приложения. Вашему клиенту должно быть удобно пользоваться программой, поэтому специалисты проведут анализ ЦА, изучат паттерны их поведения и создадут самый удобный путь клиента. Именно на основе этого пути будет создаваться макет проекта. Дизайн включает в себя разработку пользовательского интерфейса и прорисовку всего визуала. Если у вас уже есть свой брендбук, то дизайнеры просто адаптируют экраны, иконки, анимацию под вашу стилистику. Если это новый проект, то все будет создаваться с нуля: от логотипа до фирменных цветов. Программная часть — зона ответственности разработчиков. Тут уже пишется код, создается серверная и клиентская часть. Срок и стоимость разработки мобильного приложения будет во многом зависеть от того нативная или кроссплатформенная программа. Быстрее создадут кроссплатформенный продукт, но если перед ним стоят нестандартные задачи, то лучше отдать предпочтение нативной сборке. Тестирование. У предпринимателей этот этап разработки мобильного приложения вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, хочется получить рабочий инструмент, но с другой стороны, хочется сэкономить. Рекомендуем не рисковать и довериться профессионалам, которые выявят все неуязвимости и грамотно их устранят.

Когда приложение прошло все уровни контроля качества, выявлены и исправлены все ошибки и уязвимости, его можно публиковать. Если вы заказываете просто разработку приложений для мобильных устройств, то на этом этапе вам передадут все данные и доступы. Публикацией продукта вы будете заниматься самостоятельно. Если это разработка мобильного приложения под ключ, то специалисты сами займутся этим вопросом. Учтите, что у каждого магазина свои требования и рекомендации к программам для мобильных устройств.

Есть несколько моментов. Во-первых, кроссплатформенный продукт может проверяться дольше нативного. Это связано прежде всего с разницей в требованиях. Во-вторых, App Store проверяет заявки намного дольше (до месяца) и есть риск попасть на ручную модерацию. Это не значит, что пройти проверку будет сложнее, но может занять некоторое время.

Продвижение мобильного приложения

Одно из главных преимуществ разработки мобильного приложения под ключ это маркетинг, который зачастую входит в пакет услуг. В иных случаях придется заказывать продвижение отдельно. В чем плюс? Сначала вы можете попробовать самостоятельно продвигать продукт, без обращения к специалистам. У вас действительно может получиться, если вы неплохи в маркетинге. В чем минус? Стоимость разработки мобильного приложения включительно с маркетингом будет стоить дешевле, чем отдельно заказать сборку и отдельно маркетинг.

Обращение в компанию полного цикла упростит вам задачу. Команда специалистов знает ваш продукт от и до, поэтому будет показывать потенциальным клиентам только лучшие стороны программы. Еще один плюс — продвижение начнется намного раньше, чем приложение будет готов. То есть по сути маркетологи будут готовить рынок к выпуску вашей программы, а значит встретят ее намного лучше. Потенциальные пользователи уже будут готовы к тому, что вы будете предлагать и с большей вероятностью захотят затестить приложение самостоятельно.

Как продвигает продукт студия разработки мобильных приложений

Сайт — обязательное условие для продвижения любого проекта в интернете. При этом, сайт может иметь разную форму. Например, лендинг для воронки продаж или интернет-магазин. Разумеется, в случае, когда мы говорим про программу на мобильные устройства, вопрос про сайт может быть спорным. Зачем мне сайт, если я заказываю разработку мобильного приложения. И в этом действительно есть смысл, но рано или поздно предприниматели приходят уже за разработкой сайта, поскольку с ним проще продвигаться и он дает больше инструментов для масштабирования бизнеса. Социальные сети перестали быть только хобби. Бизнес активно использует социальные сети для продвижения своего продукта. В том числе, эта стратегия работает для программ на мобильные устройства. Более того, сейчас больше возникает вопросов к организациям, которые не завели аккаунт. Уровень доверия к таким компаниям значительно ниже. Связи с общественностью. Одно время интернет-маркетинг потеснил такой инструмент как PR. Но прошло буквально несколько лет господства интернет-маркетинга, как классическая школа связей с общественностью снова получила популярность. Разнообразные анонсы, пресс-релизы, интервью с создателями продукта положительно повлияют на репутацию, узнаваемость и желание установить программу на мобильное устройство. ASO — оптимизация в магазине приложений. Органический трафик можно получать не только на сайт, но и на мобильное приложение при грамотном подходе. В нашей стране этим инструментом начали пользоваться не так давно, поэтому специалистов пока не много. Узнавайте еще до заключения контракта на разработку мобильного приложения под ключ, будет ли команда использовать такой инструмент для продвижения. Influence Marketing. Как показывает практика, для некоторых проектов наиболее эффективной оказывается реклама у инфлюенсеров, то есть лидеров мнений. Если у вас узкая тематика, то заказать у небольшого блогера, который связан с вашим направлением, будет продуктивным решением. У небольших блогеров немного аудитория, но она показывает наибольшую вовлеченность в контент, а значит, лучше внимает его рекомендациям.

Конечно, в зависимости от особенностей вашего продукта, инструмент продвижения может меняться. Например, для стационарной кофейни имеет смысл распечатать QR-код для загрузки программы. Для интернет-магазина - на сайте на видном месте должна быть ссылка для установки приложения. Также имеет смысл мотивировать клиентов устанавливать приложение посредством акций и разнообразных скидок. Обращаясь в компанию полного цикла, вы можете не беспокоиться о самом процессе создания продукта и его дальнейшем продвижении.

Техническая поддержка и обновление

Если вы думаете, что разработки мобильного приложения будет достаточно, то вы ошибаетесь. Надо понимать, что недостаточно просто создать программу. Вам точно потребуется добавлять в нее новый функционал, который будут запрашивать ваши пользователи (даже если это проект для использования внутри компании). Помимо обновлений, приложение нуждается в технической поддержке программистами. Разумеется, вы можете заказать техническую поддержку у сторонних специалистов, но куда проще и дешевле будет заказывать поддержку у команды, которая этот продукт создавала. Если заказывать услугу под ключ, то студия разработки мобильных приложений будет заботиться о технической поддержке на срок, который вы оговаривали.

Вместо заключения

Разработка мобильного приложения под ключ — решение, которое принимает все больше владельцев бизнесов. Это возможность получить успешный и эффективный продукт, при этом со своей стороны только контролировать ситуацию. Тратить время и энергию для погружения в информационные проекты, которые могут быть для многих просто чужды, не нужно. Вы делаете заказ, получаете отчеты, контролируете исполнение на каждом этапе, вносите правки, получаете готовый продукт. Если обращаться в компанию полного цикла, то студия мобильной разработки также займется продвижением, технической поддержкой, обновлениями и масштабированием, если у вас возникнет желание расширять проект.