Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?

|14 сентября 2022
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Разработка мобильных приложений — перспективное направление на рынке информационных услуг. Все больше предпринимателей осознают необходимость создания собственной программы. Это не только возможность сделать бизнес ближе для постоянных клиентов, но и привлечь потенциальных пользователей.
Разработка мобильных приложений под ключ — распространенная услуга веб-студий, которые предлагают создать программу, заняться продвижением и технической поддержкой в дальнейшем. Разумеется, пакет «под ключ» будет разниться в зависимости от того, у кого вы решите заказать разработку мобильного приложения, но мы рассмотрим оптимальное решение, которое предлагает топовые компании в этой сфере.
Чтобы понять, в чем особенность программы, необходимо сразу определиться для какой цели вы создаете продукт. Разработку мобильных приложений также можно разделить на несколько сфер, как и создание сайтов:
Если ваша задача создать продукт B2E, то вам не нужно переживать про конкурентов. Вы должны задать вопрос себе и своим сотрудникам о том, какой функционал должен быть у программы. Для этого достаточно будет поработать с бизнес-аналитиком, который сначала изучит ваш запрос, потом поговорит с разработчиками, соберет это все в единую документацию. От этого документа будут отталкиваться при разработке мобильного приложения.
Если вы создаете B2B проект, то тут ситуация будет сложнее. Помимо того, что вам необходимо собрать данные у своих партнеров, вам нужно провести анализ рынка. Да, вы создаете программу для своих клиентов, но можете ли с уверенностью сказать, что никакой другой продукт уже не покрывает их запрос? Если нет, необходимо выяснить прямых и непрямых конкурентов, собрать данные и провести анализ.
Сложнее обстоят дела с B2C. Зачастую такой продукт создается, если у вас уже есть свой бизнес или планируете сделать мобильную программу таковым. Прежде всего необходимо определиться с тем, какую задачу будет решать ваш продукт, какую боль закрывать и какое преимущество предлагать. То есть главная цель создания мобильного приложения. Например, дать возможность слушать и читать книги с синхронизацией на всех устройствах. Затем мы анализируем конкурентов, которые уже покрывают эту задачу в данный момент. Обратите внимание: даже если вам кажется, что вы первые на рынке, с вероятностью в 99% это не так. Другие программы могут не прямо, а косвенно покрывать запросы ваших пользователей. При анализе конкурентов мы собираем не только их перечень, слабые и сильные стороны. Необходимо копнуть глубже: почитать комментарии реальных пользователей, посмотреть, что они хотели бы видеть у ваших конкурентов. Но это не значит, что сразу нужно эту функцию добавить в ваш стейк. Проанализируйте все собранные данные и выделите то, что будет иметь смысл именно для вас.
Когда анализ готов, желаемый функционал озвучен, а данные собраны, можно приступать к проектированию и формированию ТЗ. Чем отличается проектирование от сбора желаемых возможностей будущей программы? По сути создается два документа: сначала клиент озвучивает функционал, а потом готовится ТЗ. Между этими двумя документами бизнес-аналитик работает с командой разработчиков. Каждая функция рассматривается через призму длительности, стоимости, сложности и важности для проекта. Вместе с разработчиками и клиентами определяется приоритетность каждой функции, а также указывается, каким будет MVP (минимально жизнеспособный продукт).
Насколько необходим MVP? Конечно, всем хочется сразу запустить готовый, крутой, эффективный продукт. Однако, на практике не всегда происходит так, как нам хочется. К этому нужно быть готовым. MVP — не является обязательным условием разработки, но это гарантия того, что вы не утонете в стремлении к идеальному продукту. К тому же, публикация MVP позволит почти на берегу определить реакцию реальных пользователей на программу.
Итак, формирование ТЗ. Техническое задание — это главная документация, которая станет ориентиром для каждого участника проекта. Помимо функционала, там указываются пожелания к дизайну, определяется будет это нативное или кроссплатформенное приложение, фиксируется целевая аудитория. Конечно, на каждом этапе разработки мобильного приложения к этому документу будут возвращаться, возможно вноситься правки, но это фундамент успешного создания программы.
Теперь переходим к самому сложному — сборке программы. Стоимость разработки мобильного приложения меняться может, а вот ее основные этапы нет. За историю существования мобильных приложений и их создания, уже сложилась традиция того, как создается продукт. Всего есть четыре активных этапов разработки мобильного приложения:
Когда приложение прошло все уровни контроля качества, выявлены и исправлены все ошибки и уязвимости, его можно публиковать. Если вы заказываете просто разработку приложений для мобильных устройств, то на этом этапе вам передадут все данные и доступы. Публикацией продукта вы будете заниматься самостоятельно. Если это разработка мобильного приложения под ключ, то специалисты сами займутся этим вопросом. Учтите, что у каждого магазина свои требования и рекомендации к программам для мобильных устройств.
Есть несколько моментов. Во-первых, кроссплатформенный продукт может проверяться дольше нативного. Это связано прежде всего с разницей в требованиях. Во-вторых, App Store проверяет заявки намного дольше (до месяца) и есть риск попасть на ручную модерацию. Это не значит, что пройти проверку будет сложнее, но может занять некоторое время.
Одно из главных преимуществ разработки мобильного приложения под ключ это маркетинг, который зачастую входит в пакет услуг. В иных случаях придется заказывать продвижение отдельно. В чем плюс? Сначала вы можете попробовать самостоятельно продвигать продукт, без обращения к специалистам. У вас действительно может получиться, если вы неплохи в маркетинге. В чем минус? Стоимость разработки мобильного приложения включительно с маркетингом будет стоить дешевле, чем отдельно заказать сборку и отдельно маркетинг.
Обращение в компанию полного цикла упростит вам задачу. Команда специалистов знает ваш продукт от и до, поэтому будет показывать потенциальным клиентам только лучшие стороны программы. Еще один плюс — продвижение начнется намного раньше, чем приложение будет готов. То есть по сути маркетологи будут готовить рынок к выпуску вашей программы, а значит встретят ее намного лучше. Потенциальные пользователи уже будут готовы к тому, что вы будете предлагать и с большей вероятностью захотят затестить приложение самостоятельно.
Конечно, в зависимости от особенностей вашего продукта, инструмент продвижения может меняться. Например, для стационарной кофейни имеет смысл распечатать QR-код для загрузки программы. Для интернет-магазина - на сайте на видном месте должна быть ссылка для установки приложения. Также имеет смысл мотивировать клиентов устанавливать приложение посредством акций и разнообразных скидок. Обращаясь в компанию полного цикла, вы можете не беспокоиться о самом процессе создания продукта и его дальнейшем продвижении.
Если вы думаете, что разработки мобильного приложения будет достаточно, то вы ошибаетесь. Надо понимать, что недостаточно просто создать программу. Вам точно потребуется добавлять в нее новый функционал, который будут запрашивать ваши пользователи (даже если это проект для использования внутри компании). Помимо обновлений, приложение нуждается в технической поддержке программистами. Разумеется, вы можете заказать техническую поддержку у сторонних специалистов, но куда проще и дешевле будет заказывать поддержку у команды, которая этот продукт создавала. Если заказывать услугу под ключ, то студия разработки мобильных приложений будет заботиться о технической поддержке на срок, который вы оговаривали.
Разработка мобильного приложения под ключ — решение, которое принимает все больше владельцев бизнесов. Это возможность получить успешный и эффективный продукт, при этом со своей стороны только контролировать ситуацию. Тратить время и энергию для погружения в информационные проекты, которые могут быть для многих просто чужды, не нужно. Вы делаете заказ, получаете отчеты, контролируете исполнение на каждом этапе, вносите правки, получаете готовый продукт. Если обращаться в компанию полного цикла, то студия мобильной разработки также займется продвижением, технической поддержкой, обновлениями и масштабированием, если у вас возникнет желание расширять проект.
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