Після війни армію України мають намір реформувати

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив бачення уряду України нашої армії після війни з Росією. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві у середу, 14 вересня.

"Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні за фактом стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, ми в цій професійній армії завершимо впровадження стандартів НАТО "Звичайно, всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов'язаними, повинні проходити відповідні курси", - наголосив він.

Він також вважає, що призов має бути скасовано.

"Втрачати два роки для того, щоб навчитися маршувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки у певному віці повинні проходити просто підготовчі курси два-три місяці. Це продискутуємо вже з нашими військовими. І протягом усього життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси, як практично використовувати зброю, як поводитися і бути готовими будь-якої миті стати на захист", - пояснив свою думку глава уряду.