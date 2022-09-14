Після війни армію України мають намір реформувати

|14 сентября 2022
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив бачення уряду України нашої армії після війни з Росією. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві у середу, 14 вересня.
"Ми розуміємо, що після війни армія не може бути в радянському стандарті, армія має стати професійною. Ядром армії мають бути контрактники, які сьогодні за фактом стали ядром нашої армії, яка захищає Україну. Звичайно, ми в цій професійній армії завершимо впровадження стандартів НАТО "Звичайно, всі громадяни, щонайменше всі чоловіки, мають бути військовозобов'язаними, повинні проходити відповідні курси", - наголосив він.
Він також вважає, що призов має бути скасовано.
"Втрачати два роки для того, щоб навчитися маршувати, немає сенсу. Сучасна ситуація показала, що чоловіки у певному віці повинні проходити просто підготовчі курси два-три місяці. Це продискутуємо вже з нашими військовими. І протягом усього життя, кожні 10 років з певним інтервалом проходити такі 2-3-місячні навчальні курси, як практично використовувати зброю, як поводитися і бути готовими будь-якої миті стати на захист", - пояснив свою думку глава уряду.
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26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
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• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
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• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив бачення уряду України нашої армії після війни з Росією. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві у середу, 14 вересня.