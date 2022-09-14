За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами

Щомісячно певна кількість депутатів отримують компенсації за оренду житла з державного бюджета. Один такий нардеп обходиться державі в середньому по 19,5-21,5 тис гривень. З початку 2022 року таким благом користується до 126 щомісячно. Загальна сума витрат за період війни становив 14 млн гривень.

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені виїхати зі своїх будинків у безпечніші місця, можуть отримати 2000-3000 гривень допомоги на картку єПідтримка.

Відповідно, співставивши ці суми виходить, що за кошти на оренду депутатами квартир можна було б зробити відповідні виплати 5,6 тис. переселенців.