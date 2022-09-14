|14 сентября 2022
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Оплата державою оренд квартир народних депутатів сумою 14 млн за період війни співставна сумі разових виплат 5,6 тис. переселенців через "Дію".
Щомісячно певна кількість депутатів отримують компенсації за оренду житла з державного бюджета. Один такий нардеп обходиться державі в середньому по 19,5-21,5 тис гривень. З початку 2022 року таким благом користується до 126 щомісячно. Загальна сума витрат за період війни становив 14 млн гривень.
Внутрішньо переміщені особи, які були змушені виїхати зі своїх будинків у безпечніші місця, можуть отримати 2000-3000 гривень допомоги на картку єПідтримка.
Відповідно, співставивши ці суми виходить, що за кошти на оренду депутатами квартир можна було б зробити відповідні виплати 5,6 тис. переселенців.
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• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
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Оплата державою оренд квартир народних депутатів сумою 14 млн за період війни співставна сумі разових виплат 5,6 тис. переселенців через "Дію".