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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
22 сентября 2022 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Обмін понад 200 захисників України, які перебували у російському полоні, відбувався на території одразу чотирьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу.

"Остаточна частина обміну пройшла безпосередньо в Анкарі. А взагалі все відбувалося у чотирьох країнах. З самого ранку ми координували, в Ер-Ріяді ми змогли забрати 10 захисників, які представляли наших партнерів", - зазначив Єрмак.

За його словами, обмін британських військовополонених показав, що Україна навіть у такий час ставиться з великою повагою до країн-союзників, громадяни яких допомагають захищати нашу країну на фронті.

Також Єрмак додав, що обмін військовополонених відбувався у Чернігівській області.

При цьому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що один із етапів обміну відбувався у Польщі.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн»

Обмін понад 200 захисників України, які перебували у російському полоні, відбувався на території одразу чотирьох країн.

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