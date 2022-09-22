|22 сентября 2022
|Просмотров: 17
|
Обмін понад 200 захисників України, які перебували у російському полоні, відбувався на території одразу чотирьох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час брифінгу.
"Остаточна частина обміну пройшла безпосередньо в Анкарі. А взагалі все відбувалося у чотирьох країнах. З самого ранку ми координували, в Ер-Ріяді ми змогли забрати 10 захисників, які представляли наших партнерів", - зазначив Єрмак.
За його словами, обмін британських військовополонених показав, що Україна навіть у такий час ставиться з великою повагою до країн-союзників, громадяни яких допомагають захищати нашу країну на фронті.
Також Єрмак додав, що обмін військовополонених відбувався у Чернігівській області.
При цьому начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що один із етапів обміну відбувався у Польщі.
22 сентября 2022
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
— 14 сентября 2022 —
Оплата державою оренд квартир народних депутатів сумою 14 млн за період війни співставна сумі разових виплат 5,6 тис. переселенців через "Дію".
— 14 сентября 2022 —
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив бачення уряду України нашої армії після війни з Росією. Про це він заявив під час прес-конференції у Києві у середу, 14 вересня.
— 14 сентября 2022 —
Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.
— 14 сентября 2022 —
Разработка мобильных приложений — перспективное направление на рынке информационных услуг. Все больше предпринимателей осознают необходимость создания собственной программы. Это не только возможность сделать бизнес ближе для постоянных клиентов, но и привлечь потенциальных пользователей.
Приветствую, гость! Вход
22 сентября 2022
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн»
Обмін понад 200 захисників України, які перебували у російському полоні, відбувався на території одразу чотирьох країн.