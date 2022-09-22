В Україні виявили третій випадок віспи мавп

В Україні зафіксували три випадки віспи мавп. Про третій випадок повідомив МОЗ у четвер, 22 вересня.

"Усі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували і, за попередніми даними, не мали контактів з хворими. Також поки немає підтвердження, що ці випадки пов'язані між собою. Водночас ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – поки що низький", – розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.



Він запевнив, що в Україні є достатньо тестів для діагностики цього захворювання.