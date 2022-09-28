У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"

|28 сентября 2022
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Після референдумів в так званих "республіках Донбасу", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей та "їх остаточного входження до складу РФ необхідно буде звільнити Донецьку область у її адміністративних межах", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Журналісти поцікавилися у Пєскова, чи продовжиться так звана "спеціальна військова операція" в разі входження нових регіонів до складу РФ.
"Як мінімум, що я вам можу сказати з абсолютною точністю. Ви знаєте, що не всю територію "Донецької народної республіки" звільнено. Ми говоримо про територію, яка знаходиться у межах 2014 року. Тому як мінімум потрібно буде звільнити всю територію "Донецької народної республіки". Детальнішу відповідь, звичайно, ви отримаєте згодом, у разі якщо підписуватимуться такі документи", - заявив прес-секретар.
Він зазначив, що "при цьому вже повністю звільнено територію Луганської народної республіки".
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Приветствую, гость! Вход
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• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
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Після референдумів в так званих "республіках Донбасу", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей та "їх остаточного входження до складу РФ необхідно буде звільнити Донецьку область у її адміністративних межах", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.