РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ

Погрози РФ щодо застосування ядерної зброї проти України є порушенням Будапештського меморандуму, який є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які тим самим руйнують систему міжнародної ядерної безпеки. На підставі того, що Будапештський меморандум передбачає надання допомоги Радбезом ООН, в тому числі на підставі погрози застосування ядерної зброї, РФ має бути виключена з Ради безпеки ООН, а в Україну спрямовані сили ООН для примусу РФ до миру.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

"Росія своїми ядерними погрозами неядерній державі повністю знищила систему міжнародної ядерної безпеки, яку було окреслено Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Оскільки Будапештський меморандум є частиною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, агресія проти України у 2014 році мала вважатися саме замахом на міжнародну ядерну безпеку", - заявив він.

"Але тоді вирішили "не ескалувати". Не хочуть ескалювати і зараз. Хоча Будапештський меморандум чітко вимагає від членів Ради безпеки ООН надання Україні допомоги у разі агресії чи погрози агресії із застосуванням ядерної зброї. Росія повинна бути виключена з Ради безпеки, а ООН мала б ухвалити рішення про проведення проти РФ операції примусу до миру", - зазначає керівник ЦОР.

"Застосування ядерної зброї щодо неядерної держави змусить неядерні країни створювати власну ядерну зброю. Технологічно нічого складного у цьому немає. У світі, де всі країни володітимуть ядерною зброєю, утримуватись від її застосування буде неможливо. Якщо дозволити Росії навіть погрожувати ядерною зброєю – це кінець ядерного табу", - підсумував Олександр Данилюк.