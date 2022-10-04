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Фотофакт

Бездумная исполнительность

У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні
4 октября 2022 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У вівторок, 4 жовтня, у фінському місті Котка демонтували статую Володимира Леніна. Вона була останньою у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, статую було перевезено на склад. Місцевий музей вже планує використовувати її для виставок, але для цього необхідно отримати дозвіл.

У Yle зазначають, що рішення прибрати статую з міської площі було ухвалено за рахунок ініціативи місцевих мешканців та позиції міськради у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ на територію України.

Зазначимо, статуя Леніна була подарована місту Котка естонським Таллінном ще 1979 року.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні»

У вівторок, 4 жовтня, у фінському місті Котка демонтували статую Володимира Леніна. Вона була останньою у країні.

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