В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

|4 октября 2022
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В Україні розробили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій. Це має полегшити проживання на захоплених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Щодня ЗСУ звільняють все більше й більше українських територій. Кожен українець має робити свій внесок в перемогу над агресором", - йдеться у повідомленні.
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Приветствую, гость! Вход
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• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
22 сентября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
• Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
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В Україні розробили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій. Це має полегшити проживання на захоплених територіях.