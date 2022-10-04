Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО

|4 октября 2022
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Подана Україною офіційна заявка на вступ до НАТО вивела діалог з цього питання з кулуарного на формальний рівень. Про це у ході онлайн-брифінгу у вівторок, 4 жовтня, заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.
"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звичайно, м'яч - на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки та висловити свою позицію", - заявила Галібаренко.
Вона додала, що тепер дискусія про майбутнє членство в НАТО набула формалізованого характеру. Раніше це були неофіційні обговорення, які представники України вели у кулуарах, бо офіційно не порушувалося таке питання.
"Тепер це обговорення проходитиме вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - додала посол.
За її словами, одне з перших обговорень має відбутися на рівні послів. Не виключається, що друге обговорення проходитиме у рамках засідання міністрів оборони під час формату Рамштайн 12-13 жовтня. А у листопаді планується засідання міністрів закордонних справ НАТО.
Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО та закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені у Київському договорі безпеки.
Після цього президенти дев'яти країн Північноатлантичного альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, у якій засудили анексію Росією українських територій та закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.
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Подана Україною офіційна заявка на вступ до НАТО вивела діалог з цього питання з кулуарного на формальний рівень. Про це у ході онлайн-брифінгу у вівторок, 4 жовтня, заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко.