Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів

|5 октября 2022
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Президент України Володимир Зеленський очолив букмекерський рейтинг кандидатів на отримання Нобелівської премії миру 2022 року.
Про це свідчать дані букмекерської контори Nicerodds.
На другому місці зараз знаходиться лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, на третьому – лідер російської опозиції Олексій Навальний.
До п'ятірки також потрапили народ України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Крім того, букмекери називають кандидатами на перемогу Всесвітню організація охорони здоровʼя, українське англомовне видання The Kyiv Independent та екоактивістку Грету Тунберг.
Лауреата буде оголошено 7 жовтня.
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Приветствую, гость! Вход
5 октября 2022
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• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
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22 сентября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
• Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
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Комментарии к статье «Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів»
Президент України Володимир Зеленський очолив букмекерський рейтинг кандидатів на отримання Нобелівської премії миру 2022 року.