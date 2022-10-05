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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
5 октября 2022 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент України Володимир Зеленський очолив букмекерський рейтинг кандидатів на отримання Нобелівської премії миру 2022 року.

Про це свідчать дані букмекерської контори Nicerodds.

На другому місці зараз знаходиться лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, на третьому – лідер російської опозиції Олексій Навальний.

До п'ятірки також потрапили народ України та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Крім того, букмекери називають кандидатами на перемогу Всесвітню організація охорони здоровʼя, українське англомовне видання The Kyiv Independent та екоактивістку Грету Тунберг.

Лауреата буде оголошено 7 жовтня.

По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів»

Президент України Володимир Зеленський очолив букмекерський рейтинг кандидатів на отримання Нобелівської премії миру 2022 року.

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