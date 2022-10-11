Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

|11 октября 2022
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В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил, а также братскую могилу. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.
Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел. Однако работы еще не окончены.
Кроме того, в братской могиле уже обнаружили 44 тела. Среди погибших - как военные, так и гражданские.
Отметим, что в Лимане обнаружили две траншеи, в которой хоронили людей, которые погибли в период временной оккупации города.
Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским военным удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.
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5 октября 2022
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• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
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4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
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• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
• Как происходит разработка мобильных приложений под ключ?
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• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
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В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил, а также братскую могилу. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.