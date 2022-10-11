Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил, а также братскую могилу. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.

Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел. Однако работы еще не окончены.

Кроме того, в братской могиле уже обнаружили 44 тела. Среди погибших - как военные, так и гражданские.

Отметим, что в Лимане обнаружили две траншеи, в которой хоронили людей, которые погибли в период временной оккупации города.

Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским военным удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.