Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя

О том, что даст Украине признание РФ страной-спонсором терроризма, чего опасается американская власть и что ей отвечают в Киеве. И какие еще болезненные санкции надо ввести против Москвы – в материале РБК-Украина.

Европейский союз согласовал очередной, восьмой по счету пакет санкций против РФ. Его ключевая норма касается введения потолка цен на российскую нефть, также предусмотрены ограничения на импорт из РФ сталелитейной, пластиковой, химической продукции и ряд других санкций. Впрочем, под давлением Венгрии под санкции не попала трубопроводная нефть и атомная промышленность РФ.

Подобная ситуация, когда одна или несколько стран добиваются послаблений или полного отказа от определенных санкций, случается уже не в первый раз. А с учетом того, что нынешний пакет санкций – явно не последний, будет случаться и в будущем. При этом, как подчеркивал в интервью РБК-Украина посол ЕС Матти Маасикас, в случае с санкциями принцип единогласного принятия решений особенно важен.

Есть действенный инструмент, как не допустить публичного или негласного саботажа санкций со стороны условных "друзей России". И для его применения не нужен никакой консенсус – все зависит от властей Соединенных Штатов, которые могут признать Россию страной-спонсором терроризма. Тогда у украинских партнеров в Европе просто не останется другого выбора, как подстраиваться под санкционную линию американцев – искать пути обхода будет буквально себе дороже.

На принятии американцами такого решения уже несколько месяцев настаивают в Киеве. Но проблема в том, что власти самих США до такого серьезного шага пока не дозрели.

Террорист номер один

Жителям Украины не нужны особые доказательства того, что Россия ведет против них террористическую деятельность (причем задолго до февраля 2022-го) – все слишком очевидно. Для жителей и властей других стран ситуация может быть не настолько интуитивно понятной. Кроме того, есть разница между "пониманием" того, что РФ занимается и поддерживает терроризм, и юридическим закреплением этого факта, тем более, с конкретными последствиями.

К примеру, решения о признании России террористическим государством приняли парламенты Литвы и Латвии. Но в этих случаях речь идет больше о политических декларациях.

Решение США о признании какой-либо страны спонсором терроризма имеет гораздо более конкретные юридические и экономические последствия. Подобный инструмент использует также Канада, но в силу роли и значения США в мире решения именно этой страны, очевидно, имеют глобальный характер.

Непосредственно за предоставление статуса страны-спонсора терроризма (ССТ) отвечает Государственный секретарь США. При этом американское законодательство дает ему очень широкое поле для маневра, как в выборе оснований для такого решения, так и конкретных санкций против ССТ.

Их можно сгруппировать в четыре категории: запрет на оказание американской помощи, ввоз военной продукции и товаров двойного назначения, финансовые и прочие ограничения. Станут невозможными любые финансовые операции с российским государством, госкомпаниями или госбанками.

Конечно, санкции в сфере финансов и обороны могут быть для РФ очень болезненными, но главный эффект состоит в другом: идентификация любого государства как спонсора терроризма де-факто превращает его в изгоя на международной арене. Дело в том, что США получают возможность накладывать вторичные санкции на любые страны или организации, продолжающие контакты с ССТ, например, торговлю.

Взаимодействие с страной-спонсором терроризма автоматически становится слишком токсичным. Едва ли в мире наберется много государств или транснациональных компаний, которые рискнут испортить отношения с США и всем западным миром ради не такого уж большого российского рынка.

Вопрос репутации также играет большую роль. Стоит напомнить, что после начала февральской агрессии против Украины сотни зарубежных компаний покинули Россию не потому, что их к этому обязали их правительства – а из-за общественного давления и репутационных издержек, которые превышали доходы от деятельности в РФ, осуществившей беспричинную агрессию против суверенной Украины.

В случае со статусом ССТ последствия могут быть еще серьезнее. Ни одна серьезная международная компания, работающая на западных рынках, точно не захочет, чтобы ее название упоминалось рядом со словом "терроризм". И даже условные "партнеры" России, вроде Индии и Китая, наверняка ограничат сотрудничество с ней – риск попасть под санкции США перевешивает многие геополитические и геоэкономические аргументы.

Таким образом, Россия может наконец-то оказаться в полноценной международной изоляции. Чтобы увидеть, как она выглядит на практике, нужно обратиться к опыту других стран, которые США признали спонсорами терроризма.

На данный момент их четыре: Сирия, Куба, Иран и КНДР (ранее в списке бывали еще Ливия, Ирак, Южный Йемен, Судан). Все эти страны действительно являются изгоями на международной арене. Лишь Иран, в первую очередь, благодаря своим природным ресурсам и относительно развитой экономике, поддерживает определенный круг международных контактов и уровень жизни населения. Остальные же страны влачат крайне жалкое во всех аспектах существование.

Безусловно, РФ по своему экономическому и военному потенциалу несопоставима ни с одной из стран, которые были или сейчас признаны спонсорами терроризма. И помимо прочего, является постоянным членом Совбеза ООН. Потому причисление России к кругу ССТ в самих США вызывает острые дискуссии.

Еще в июле Сенат единогласно призвал госсекретаря Энтони Блинкена предоставить РФ такой статус. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси обратилась с аналогичным призывом – иначе обещая сделать это силами Конгресса (чего ранее не случалось). Но администрация Джо Байдена и лично президент США пока занимают достаточно жесткую позицию: несмотря на все, что РФ сделала и продолжает делать в Украине, статус страны-спонсора терроризма ей предоставлять не стоит.

Красные линии

Белый дом, Госдеп и американские аналитики выдвигают несколько аргументов против признания России ССТ. Прежде всего, говорят о том, что РФ и так находится под беспрецедентным санкционным прессом, и предусмотренные против спонсоров терроризма меры и так уже принимаются.

Кроме того, говорится, что хотя Россия совершает в Украине множество военных преступлений, с чем в цивилизованном мире согласны все, под определение страны, спонсирующей терроризм, она не подпадает. Проще говоря, действия РФ не похожи именно на "терроризм" в его обычном понимании.

Еще один аргумент – в случае признания России ССТ она потеряет так называемый "суверенный иммунитет". То есть РФ можно будет привлекать к ответственности в американских судах, в первую очередь, граждане США смогут требовать компенсации за совершенные при участии России террористические действия. Следовательно, эти деньги не достанутся пострадавшим украинцам.

"Компенсация жертвам российской агрессии в США за счет замороженных российских госактивов может также побудить другие страны выплатить компенсацию своим гражданам за счет замороженных ими российских активов, что еще больше сократит глобальный пул ресурсов, доступных для помощи Украине", – пишет в колонке для Washington Post американский юрист Ингрид Вурт.

Озвучивается и целый ряд опасений, что такой шаг американской администрации приведет к еще большей эскалации в нынешней войне, подтолкнет Кремль к новым резким шагам и полностью закроет путь к дипломатическому урегулированию. Под ударом окажутся и текущие договоренности, в первую очередь, зерновое соглашение.

"Включение России в список государств-спонсоров терроризма также затруднило бы международное сотрудничество в области урегулирования глобальных конфликтов и кризисов", – говорится в статье International Crisis Group.

Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что вторичные санкции после признания России ССТ могут сильно ударить и по странам-союзникам США и Украины.

Впрочем, и украинская власть, и многие американские политики и аналитики все эти аргументы опровергают.

Прежде всего, о том, что статус ССТ для России "ничего не даст". На самом деле он почти автоматически ударит по российскому оборонному и финансовому секторам, причем сильнее, чем все предыдущие меры.

Зарубежные банки будут закрывать корреспондентские счета российских банков, а закупать оружие Москве действительно останется лишь у Ирана и Северной Кореи. Кроме того, вводить новые секторальные и персональные санкции станет несравнимо легче – любой противник этого, вроде условной Венгрии, сразу будет уравнен со "сторонниками террористов".

По мнению экс-сотрудника Госдепа США Джеймса Блазакиса, который отвечал за финансовые санкции в рамках борьбы с терроризмом, если Россию признают ССТ, ее действительно ждут серьезные последствия.

"Правительство США должно захотеть осложнить каждый аспект отношений другой страны с Россией. Для меня совершенно очевидно, что до сих пор россияне выдерживают санкции, если только не будут введены гораздо более серьезные – включение России в список ССТ", – сказал он в комментарии Forbes.

Странам-партнерам США в этом плане не стоит бояться вторичных санкций как таковых – американское законодательство в гибком режиме позволяет делать персональные исключения, если для какой-то страны или компании разорвать связи с РФ прямо сейчас никак нельзя.

То же самое касается и критериев РФ как спонсора терроризма. Это понятие не стоит сводить только к финансированию "традиционных" терактов, вроде подрыва автомобилей на улицах. Ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре, похищения, пытки и убийства украинцев – самые настоящие теракты. "Военные преступления и террористические акты – это отличия без разницы", – говорится в документе санкционной группы Ермака-Макфола, посвященной признанию России ССТ.

Еще один аргумент в разговоре с РБК-Украина приводил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Мы говорим, что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством и которая действует не только в Украине, но и в странах Африки", – сказал он.

Украинцы также смогут рассчитывать на свои законные компенсации из замороженных российских активов в США или на передачу их украинскому государству для послевоенного восстановления. А пострадавшие американцы на них претендовать не смогут. Для этого нужно специальным актом вывести эти десятки миллиардов долларов из-под действия механизма ССТ.

"В этом году администрация Байдена выделила 7 миллиардов долларов из замороженных активов Афганистана для использования в качестве гуманитарной помощи и возможных выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Потенциально можно использовать ту же стратегию в отношении России в будущем", – пишет Foreign Policy.

После действий российской власти в последние недели (псевдореферендумы, незаконная аннексия новых украинских территорий, явные ядерные угрозы) теряют оставшийся смысл и аргументы о "недопущении эскалации". Вполне очевидно, что никаких переговоров с Москвой в обозримом будущем никто вести не будет, президент Украины Владимир Зеленский даже закрепил это в своем указе.

На решении международных конфликтов и проблем, не связанных с Украиной, признание России спонсором терроризма тоже уже вряд ли отразится. РФ сама сделала все, чтобы ее перестали воспринимать как заслуживающего доверия посредника или переговорщика, и это понимают даже в лояльно настроенных к Москве странах. Самый свежий пример – Армения и Азербайджан предпочитают обсуждать свое мирное соглашение не с россиянами, а с европейцами и американцами.

Следовательно, главная причина, почему РФ до сих не признана спонсором терроризма – скорее психологическая. Это будет означать переход нового рубежа в отношениях цивилизованного мира с Россией – уравнять постоянного члена Совбеза ООН с откровенными отщепенцами вроде КНДР. Хотя РФ уже нанесла миру, в первую очередь, Украине, намного больший ущерб, чем все северокорейские вожди. Но некие "красные линии" в отношениях с РФ, пусть и негласные, в головах американского истеблишмента, очевидно, существуют до сих пор.

Как сделать России больно

Конечно, на признании РФ спонсором терроризма не исчерпывается список методов, которыми можно нанести путинскому режиму действительно серьезный урон. В первую очередь, нужно довести до логического конца историю с российскими энергоносителями. Как минимум Европейский союз, вдобавок к нефтяному эмбарго (которое поэтапно вступит в силу через несколько месяцев) может добавить и эмбарго на российский газ, обеспечив себя альтернативными источниками импорта. То же самое касается и потолка цен на российскую нефть, исключения из которого надо свести к нулю.

Другая, лежащая на поверхности мера – расширить санкции против российских банков, как минимум против первой тридцатки. В западных медиа регулярно выдвигаются и другие идеи. К примеру, Politico пишет о конфискации всех замороженных в США российских госактивов. При этом особый акцент делается на том, чтобы конфисковать собственность, принадлежащую именно государству, а не российским физлицам – это позволит избежать многочисленных судебных исков.

"Россия должна заплатить за причиненный ею вред и активы, которые она преступным путем экспроприировала у Украины. Мировое сообщество должно действовать агрессивно, используя все имеющиеся в его распоряжении экономические и правовые инструменты. Пора действовать, а не идти на компромиссы", – пишут авторы материала.

В любом случае, эти меры должны быть достаточно ощутимыми, чтобы ограничить российские военные и промышленные возможности – тем самым оказав прямое влияние на боевые действия в Украине. При этом они едва ли заставят Кремль отказаться от дальнейшей агрессии и пойти на уступки. Противники санкций как таковых часто используют это как аргумент: ведь если санкции не предотвратили российское вторжение, а война продолжается до сих пор, в чем тогда их смысл?

На самом деле, цена войны для России уже достаточно велика и должна становиться еще больше месяц за месяцем. Но главный контраргумент даже не в этом: ключевая роль санкций – в том, чтобы помешать будущим войнам, отмечает Politico. Каждый потенциальный агрессор должен видеть, что такие действия, какие РФ совершает в Украине, будут сурово наказаны.

С американской точки это особенно важно: ведь несмотря на свою сосредоточенность на Украине, в Вашингтоне никогда не выпускают из поля зрения другого возможного нарушителя международного порядка – Китай. В Пекине также внимательно наблюдают за происходящим в Украине и за реакцией мира на действия Кремля.

Еще весной в западных медиа нередко встречалась мысль, что Китай отказался от нападения на Тайвань во многом потому, что увидел согласованную реакцию западного мира на российскую агрессию и неожиданно жесткие санкции. Впрочем, с украинской точки зрения никаких санкций против РФ не будет достаточно – до момента победы над агрессором.