ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

|13 октября 2022
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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Про це повідомив нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.
За його словами, резолюцію підтримали 99 делегатів. Утримався один.
Найважливіші моменти документа:
"Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму. Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії", — зазначив Гончаренко.
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• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
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• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Про це повідомив нардеп, член української делегації Олексій Гончаренко.