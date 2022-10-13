|13 октября 2022
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Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону 13 жовтня.
Так він прокоментував інформацію Київської міської адміністрації про те, що рятувальники зрізатимуть замки на сховищах, якщо ті закриті.
"Відповідно до кодексу цивільного захисту, відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку слід уточнити, що йшлося про рятувальників київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм. Щодо рятувальників підрозділів ДСНС, то вони не мають законних підстав для таких дій", - зазначив заступник міністра.
Єнін додав, що громадяни зі свого боку мають право і повинні повідомляти про закриті укриття, які вважаються такими, що діють.
"Ми вживатимемо заходів, взаємодіятимемо з місцевими адміністраціями для забезпечення належного функціонування укриттів", - запевнив він.
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11 октября 2022
• "Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
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• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
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4 октября 2022
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• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
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Комментарии к статье «ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС»
Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону 13 жовтня.