ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

Рятувальники ДСНС не мають законних підстав для зрізання замків на закритих укриттях. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону 13 жовтня.

Так він прокоментував інформацію Київської міської адміністрації про те, що рятувальники зрізатимуть замки на сховищах, якщо ті закриті.

"Відповідно до кодексу цивільного захисту, відповідальність за належну роботу об'єктів укриття несуть місцеві адміністрації. І в цьому випадку слід уточнити, що йшлося про рятувальників київської служби порятунку, які, ймовірно, для таких дій мають відпрацьований алгоритм. Щодо рятувальників підрозділів ДСНС, то вони не мають законних підстав для таких дій", - зазначив заступник міністра.

Єнін додав, що громадяни зі свого боку мають право і повинні повідомляти про закриті укриття, які вважаються такими, що діють.

"Ми вживатимемо заходів, взаємодіятимемо з місцевими адміністраціями для забезпечення належного функціонування укриттів", - запевнив він.