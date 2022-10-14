УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

"Укрзалізниця" запустила поїзди до Краматорська Донецької області. Залізничне сполучення до міста було зупинено ще на початку квітня.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно виїхати в інші регіони нашої країни", - зазначають у компанії.

Потяг із сьогоднішнього дня курсуватиме за наступним графіком:

відправлення з Києва щодня о 06:52. Прибуття до Краматорська о 14:03;

у зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35. Прибуття до Києва о 21:13.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.

Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом було зупинено після того, як 8 квітня вокзал міста зазнав ракетного обстрілу з боку російських військових. На момент удару ракетою "Точка У" там було близько 4 тисяч осіб.