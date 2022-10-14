УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

|14 октября 2022
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"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно виїхати в інші регіони нашої країни", - зазначають у компанії.
Потяг із сьогоднішнього дня курсуватиме за наступним графіком:
Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов'янськ.
Нагадаємо, залізничне сполучення з Краматорськом було зупинено після того, як 8 квітня вокзал міста зазнав ракетного обстрілу з боку російських військових. На момент удару ракетою "Точка У" там було близько 4 тисяч осіб.
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13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
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• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
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• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
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• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО
• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
• Модні плетені сумки на кожен день
• У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні
• Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку
28 сентября 2022
• Українки народили у Польщі понад 4500 дітей
• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
22 сентября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
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• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
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