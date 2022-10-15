Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Міністрів фінансів України Сергій Марченко повідомив, що був обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.

Про це Марченко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік... Це сталося вперше за 30 років членства України у Світовому банку та МВФ", — зазначив Марченко.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено одноголосно всіма керуючими країнами-членами групи Світового банку та МВФ.

Марченко додав, що за час членства у МВФ та Світовому банку Україні вдалося сформувати надійні та прозорі партнерські відносини.

"Це величезна честь представлять Україні на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", — сказав Марченко.

Тепер міністр головуватиме на пленарних засіданнях Щорічних зборів міністрів фінансів, голів центробанків, країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

До обов'язків голови Ради керуючих також належить керівництво цими фінансовими організаціями, а також керівництво Спільним комітетом з винагороди виконавчих директорів та їх заступників.