Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

|15 октября 2022
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Міністрів фінансів України Сергій Марченко повідомив, що був обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.
Про це Марченко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Щойно я був обраний головою Ради керуючих Світового Банку та МВФ на 2023 рік... Це сталося вперше за 30 років членства України у Світовому банку та МВФ", — зазначив Марченко.
За його словами, відповідне рішення було ухвалено одноголосно всіма керуючими країнами-членами групи Світового банку та МВФ.
Марченко додав, що за час членства у МВФ та Світовому банку Україні вдалося сформувати надійні та прозорі партнерські відносини.
"Це величезна честь представлять Україні на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями", — сказав Марченко.
Тепер міністр головуватиме на пленарних засіданнях Щорічних зборів міністрів фінансів, голів центробанків, країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
До обов'язків голови Ради керуючих також належить керівництво цими фінансовими організаціями, а також керівництво Спільним комітетом з винагороди виконавчих директорів та їх заступників.
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14 октября 2022
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13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
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• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
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Міністрів фінансів України Сергій Марченко повідомив, що був обраний головою Ради керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік.