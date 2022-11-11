Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі прийняло рішення внести до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь" та відповідь "Жыве".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радые Свабода".

У міністерстві пояснюють таке рішення тим, що це нібито гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася здебільшого з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", застосовувалася в антипартизанських операціях" .

Тому на території РБ забороняється "кричати Жыве Беларусь" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки та витягнутою долонею".

При цьому у відомстві не уточнили, чи це є нацистським гаслом без підняття руки або з іншою відповіддю, наприклад, "Жыве вечна", яке використовується частіше.

Зазначимо, що до цього режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка заборонив використовувати біло-червоно-білий прапор.