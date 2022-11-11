|10 ноября 2022
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Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink – мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв’язок, а також в потягах Укрзалізниці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Наразі термінали допомагають українцям підтримувати зв’язок на деокупованих територіях та в зонах бойових дій. Як зазначають у Мінцифри, у звільнених містах та селах завдяки терміналам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де мешканці зможуть збиратися та підключатися до інтернету.
"Також плануємо розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв’язку навіть під час блекауту", – заявили у Мінцифри. "Крім цього, забезпечимо терміналами Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі".
Відомство повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink, з яких 5 тисяч – за підтримки уряду Польщі.
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10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
14 октября 2022
• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
• УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом
13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
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• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
• "Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО
• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
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Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink – мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв’язок, а також в потягах Укрзалізниці.