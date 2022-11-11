На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій. Рішення було ухвалено на Оперативному штабі ради оборони Київської області. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць залишимо на потім", - написав він у Telegram.

За словами Кулеби, максимальна економія електроенергії – це наш громадянський фронт сьогодні.