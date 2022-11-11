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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
11 ноября 2022 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Київська міська рада прийняла рішення повністю виключити російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Київради, передають Українські Новини.

За словами депутата Київради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадима Васильчука, в умовах війни з Росією недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

"Депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – зазначив Васильчук.

Депутат додав, що проєктом рішення передбачено здійснення організаційно-правових дій, які направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову.

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Комментарии к статье «Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти»

Київська міська рада прийняла рішення повністю виключити російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Про це йдеться у повідомленні Київради, передають Українські Новини.

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