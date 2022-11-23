Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє DW, передає УНН.

"Європарламент ухвалив резолюцію про визнання рф державою-спонсором тероризму. Голосування щодо неї відбулося на сесії у Страсбурзі. Це відповідь ЄС на широкомасштабні атаки російських військ на об'єкти критичної інфраструктури України", – ідеться у повідомленні.

Журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив, що резолюцію підтримало 494 європарламентарії, 58 були проти, 24 – утрималися.

"Варто зазначити, що ця резолюція не має обов'язкової сили і що в ЄС немає списку терористів, подібного до американського", - написав він у Twitter.