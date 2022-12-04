Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

Родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Грошову підтримку у сумі 2220 гривень надає благодійний фонд BHA&Save the Children.

На таку допомогу мають право:

родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання;

постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування внаслідок воєнних дій;

домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого/розділеного з родичами). При цьому враховуються такі критерії ведення домогосподарства: ведеться жінкою; ведеться особою 60+ або з інвалідністю; з дитиною/дітьми та особою з інвалідністю, хронічною хворобою, тимчасовою травмою; з дитиною/дітьми та особою 60+; з двома і більше дітьми, дитиною/ дітьми під опікою; вагітною жінкою або жінкою, яка годує немовля (дитина до 2-х років).

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію 0-800-609-845 або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Консультації можна отримати за тел.: 0-800-750-104.