|4 декабря 2022
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В Україні громадяни можуть отримати витяг про місце проживання через додаток держпослуг "Дія". Документ можна сформувати всього за кілька хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Як зазначили у відомстві, витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо.
"Раніше для оформлення цього документа треба було звертатися до відповідних органів реєстрації. Відтепер же його можна отримати всього за кілька хвилин через застосунок "Дія", - йдеться в повідомленні.
Для отримання цього документа необхідно:
Якщо відомості знайдені в реєстрі, їх можна завантажити PDF-документ протягом 24 годин.
Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга ("Витяг про місце проживання"). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.
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4 декабря 2022
• "Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік
• Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція
• Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці
• "Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді
• Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою
3 декабря 2022
• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
• Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
• На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота
10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
14 октября 2022
• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
• УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом
13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
• В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні
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В Україні громадяни можуть отримати витяг про місце проживання через додаток держпослуг "Дія". Документ можна сформувати всього за кілька хвилин.