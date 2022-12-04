Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

Про це написала головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.

Посилаючись на джерело знайоме з ситуацією, Шиффер повідомила, що Amazon також планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.

Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.