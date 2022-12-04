 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

3 декабря 2022 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

Про це написала головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.

Посилаючись на джерело знайоме з ситуацією, Шиффер повідомила, що Amazon також планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.

Раніше повідомлялось, що майже всі відомі світові бренди скоротили рекламу у Twitter або відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск.

По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

Также в разделе

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

— 4 декабря 2022 —

Як повідомляє сайт популярної американської соціальної мережі Reddit на сьогодні день слово «Україна» виявилося найуживанішим у газеті The New York Times у 2022 році.

Читать далее ⇒

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

— 4 декабря 2022 —

В Україні громадяни можуть отримати витяг про місце проживання через додаток держпослуг "Дія". Документ можна сформувати всього за кілька хвилин.

Читать далее ⇒

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

— 4 декабря 2022 —

Родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які протягом останнього місяця переїхали до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської і Чернівецької областей, можуть отримати фінансову допомогу.

Читать далее ⇒

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

— 23 ноября 2022 —

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter »

Компанія Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині

11 ноября 2022

Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти

На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації

На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота

10 ноября 2022

В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту

Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"

8 ноября 2022

Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

7 ноября 2022

"Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня

15 октября 2022

Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку

Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top