У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні

На честь святкування Національного Дня Соборності України 22 січня у Нью-Йорку розмістили інсталяцію з 335 соняшників.

Кожна квітка символізує день, коли Росія окупувала нашу країну.

З 19 по 22 січня жителі Нью-Йорка можуть відвідати соняшниковий сад і стати частиною моменту, коли можна буде висловити свою підтримку боротьбі України за звільнення та возз'єднання землі і народу.

Відвідувачів запрошують сфотографуватися на фоні соняшникового саду та поділитися фотографіями в соцмережах з хештегом #UnifyUkraine і висловити підтримку мільйонам біженців та тим, хто залишився вдома, щоб боротися за свободу.