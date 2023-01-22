Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

|22 января 2023
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Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .
По словам Зеленского, создание резервного скалада необходимо для того, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.
"Потому что это сложно по разным причинам - и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", - сказал президент.
Он обратил внимание, что пока не может раскрывать все подробности мобилизационных процессов. Однако заявил, что Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения. Военные командующие уже приступили к их реализации по своим направлениям.
Президент отметил, что личный состав украинской армии является важнейшим ресурсом, который следует беречь.
"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.
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• Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине
• У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
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4 декабря 2022
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• Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою
3 декабря 2022
• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
• Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
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Комментарии к статье «Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава»
Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.