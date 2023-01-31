 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Срочная заправка картриджей для принтеров

Татьяна Ковалева
31 января 2023 Просмотров: 24  

Это возможность быстро получить новую, качественную и исправную печатную технику. Вам не нужно будет искать фирму, которая занимается ремонтом принтеров. Вы сможете получить новое оборудование в сжатые сроки и с гарантией качества.

Компания https://www.tonfix-service.in.ua/zapravka-kartridzhej предлагает услуги заправки в Киеве, в работе используются только оригинальные расходные материалы. Поэтому вы можете быть уверены, что качество печати вашего принтера будет на высоте.

Что нужно знать об услуге?

Срочная заправка картриджей - это возможность для организаций быстро и качественно проводить замену картриджей на новых принтерах. Особенности процесса заправки:

  1. Картридж с чернилами заполняют специализированными чернилами, не отличающимися от оригинала.
  2. Новые чернила вводятся внутрь картриджа, и по мере необходимости подвергают картридж процессу очистки головки, сброса или замены чипа, указывающего текущее состояние чернил и позволяющего работать с принтером.
  3. Регулярное техническое обслуживание картриджей повышает их срок службы. 
  4. После перезаправки, картриджи могут быть использованы как новые, так как качество будет на высочайшем уровне.

По некоторым данным, картриджи могут быть перезаправлены до 10 раз, конечно же если это делается с соблюдением всех технических стандартов. Стоит ответственно подходить к выбору компании, которая будет выполнять представленные услуги. 

Зачем нужно заправлять картриджи?

Представленная услуга позволяет снизить затраты на обслуживание офисной техники. Вы можете заказывать заправку картриджей у профессионалов, которые будут следить за их состоянием. Таким образом, удастся продлить срок службы расходников для вашего принтера. Доступные цены на услуги, также являются очень важным преимуществом для клиентов. 

Картриджи должны быть подвергнуты процессу регенерации, когда мы замечаем, что чернила изнашиваются. Чернила черного цвета (Black обозначается как K) должны регенерироваться при первых признаках, свидетельствующих о его низком количестве в контейнере (пятна на отпечатках, неполный цвет, блеклый цвет). С другой стороны, с цветными картриджами (CMY-Cyan, Magenta, Yellow) их следует повторно заправлять чернилами при исчерпании любого из цветов. При этом следует следить за тем, чтобы принтер не работал при отсутствии какого-либо цвета в картридже.

Последние новости

31 января 2023

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

22 января 2023

Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине

У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Также в разделе

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

— 31 января 2023 —

У Німеччині обговорюють можливість повернення термінової військової служби. Зокрема, через війну РФ проти України та ситуацію з безпекою, яка змінилася для всієї Європи.

Читать далее ⇒

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

— 31 января 2023 —

Українці можуть безкоштовно обміняти п'ять старих лампочок розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Це можна зробити через "Дію", подавши відповідну заявку.

Читать далее ⇒

Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

— 22 января 2023 —

Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.

Читать далее ⇒

Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине

— 22 января 2023 —

Германия и Франция решили, что будут адаптировать свою военную поддержку Украины в зависимости от развития ситуации на поле боя.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 января 2023

У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

Срочная заправка картриджей для принтеров

Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція

22 января 2023

Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине

У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні

4 января 2023

Хорватія стала 20-им членом єврозони

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Разновидности раций

Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ

3 января 2023

В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС

Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ

Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла

22 декабря 2022

Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta

Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит

21 декабря 2022

Столтенберга можуть призначити головою МВФ

Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

4 декабря 2022

"Україна" - найпопулярніше слово в публікаціях The New York Times за 2022 рік

Українці можуть отримати витяг про місце проживання через "Дію": інструкція

Переселенці можуть отримати нову допомогу: подробиці

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

3 декабря 2022

Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

23 ноября 2022

Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму

Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого

Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта

У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці

12 ноября 2022

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top