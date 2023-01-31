У Німеччині можуть повернути термінову військову службу

|31 января 2023
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У Німеччині обговорюють можливість повернення термінової військової служби. Зокрема, через війну РФ проти України та ситуацію з безпекою, яка змінилася для всієї Європи.
Про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
"По суті, припинення обов'язкової служби поширюється лише на мирний час. У разі напруження чи необхідності оборони її можна активувати знову", - заявила вона.
Політик додала, що через сьогоднішню ситуацію в Європі можна лише пошкодувати про призупинення обов'язкової військової служби.
Штрак-Циммерманн зазначила, що якщо повертатися до практики призову, деякі речі у Бундесвері мають змінитись. Зокрема, будуть потрібні додаткові казарми, більше інструкторів та військової техніки.
При цьому політик висловила думку, що правильна, якщо заклик поширюватиметься також на жінок і термін проходження служби буде продовжено до дванадцяти місяців.
Зазначимо, що наразі Бундесвер налічує близько 200 тисяч військових, ще 100 тисяч є резервістами.
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• Германия и Франция одобрили декларацию о предоставлении оружия Украине
• У Нью-Йорку висадили 335 соняшників до Дня Соборності в Україні
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
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3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
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• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
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4 декабря 2022
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• Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою
3 декабря 2022
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• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
23 ноября 2022
• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
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Комментарии к статье «У Німеччині можуть повернути термінову військову службу»
У Німеччині обговорюють можливість повернення термінової військової служби. Зокрема, через війну РФ проти України та ситуацію з безпекою, яка змінилася для всієї Європи.